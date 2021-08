AaB er forstærket til Randers-kamp

FODBOLD:AaB-træner Martí Cifuentes får en offensiv valgmulighed yderligere, når nordjyderne søndag gæster Randers FC i 3F Superligaen.

Kasper Kusk, der på grund af en nakkeskade er gået glip af de to sejre over AGF og Vejle, er klar igen.

- Han har haft en god følelse hele ugen, og vi har faktisk været positive siden starten af ugen, så han er klar, siger Martí Cifuentes.

AaB må fortsat undvære langtidsskadede Lucas Andersen samt spanske Rufo, men derudover er AaB-truppen nu fri for skader.

Søndagens modstandere fra Randers har fået en forrygende sæsonstart med 13 point i sæsonens første 5 kampe. Kronjyderne har dog torsdagens Europa League-kvalifikationskamp mod Galatasaray i benene.

- Det er rigtigt, at de spillede en hård og svær kamp i torsdags, men en del af deres DNA er, at de altid er i stand til at være konkurrencedygtige, så jeg vil blive overrasket, hvis de ikke også er på 100 procent i morgen.

- Jeg forventer heller ikke en masse ændringer på deres hold, for det er et hold, der altid er i stand til at spille til grænsen af deres ydeevne. Det er derfor, de er gode, og jeg forventer en rigtig svær kamp. Jeg tror ikke, at det bliver en faktor, at de spillede i torsdags, siger Martí Cifuentes.

For AaB handler søndagens kamp om at bygge videre på takterne fra første halvleg af mandagens kamp mod Vejle, hvor nordjyderne dominerede stort og havde chancer til langt flere mål end det ene, det blev til.

- Vores mål er at gøre det endnu bedre. Som vi har talt om mange gange, jagter vi en kontinuitet over 90 minutter. Det var en god første halvleg, men jeg kan også finde stor værdi i måden, vi håndterede anden halvleg på. Selv om vi ikke havde bolden så meget som i første halvleg, kontrollerede vi kampen og indkasserede ikke mange chancer, mens vi selv skabte en del.

- Men vores mål er altid at gøre det bedre, og det er ingen undtagelse i morgen, siger Martí Cifuentes.

