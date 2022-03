AaB er havnet i en kattepine på midtbanen - men der er stadig håb

FODBOLD:AaB's superligahold havnede i en kattepine på midtbanen i weekendens 1-4-nedtur mod Silkeborg, da Magnus Christensen efter godt en times spil måtte lade sig udskifte med en skade.

I forvejen havde AaB-bænken valgt at udskifte Malthe Højholt i pausen, og dermed var superligaholdet løbet tør for defensive midtbanespillere. Derfor måtte Daniel Granli agere vikar på pladsen, og siden løb Silkeborg totalt aalborgenserne over ende.

AaB har i forvejen Pedro Ferreira siddende udenfor med en skade, men heldigvis for superligaklubben er der håb om, at Magnus Christensen kan blive klar igen allerede på søndag, når Vejle gæster Aalborg Portland Park.

Har haft en god opstart

- Jeg har haft nogle problemer med min lysken, og undervejs mod Silkeborg begyndte den at spænde mere og mere op. Heldigvis er den i bedring, og det er planen, at jeg skal teste mig af på træningsbanen en af de kommende dage, fortæller Magnus Christensen.

Den 24-årige midtbanespiller har kontraktudløb hos AaB til sommer og har flere gange i de senere år været sendt ud i kulden - for dog alligevel at kæmpe sig tilbage på holdet.

- Jeg synes, jeg har haft en god opstart denne vinter og føler også, at jeg har præsteret fornuftigt i de to første superligakampe. Mit fokus lige nu er på at levere et godt forår for AaB, og så må vi tage snakken om fremtiden senere. Meget kan se anderledes ud om en par måneder, siger Magnus Christensen.