AaB er i kontakt med Abildgaard: - Vi ser på det, hvis han vil hjem

FODBOLD:Lørdag kom det frem, at det nu er teknisk muligt for danske klubber at hente spillere, som forlader klubber i Rusland eller Ukraine. Nogle af de mest oplagte eksempler på danske spillere i de pågældende lande har været Anders Dreyer og Oliver Abildgaard i Rubin Kazan.

Angriberen Dreyer har allerede fået suspenderet sin kontrakt i den russiske ligaklub, mens den tidligere AaB-spiller Oliver Abildgaard fortsat er i Kazan. Skulle midtbanespillerens situation i Rusland ændre sig, står AaB dog klar til at tage imod ham.

Det fortæller Inge André Olsen.

- Vi er færdige med at hente spillere ind til foråret, medmindre Oliver stopper derovre. Der er folk i klubben, som er i kontakt med ham. Hvis aftalen bliver suspenderet, og det er muligt at få ham ind, og han ønsker det, så vil vi se, om det kan ske, siger den norske sportschef.

25-årige Oliver Abildgaard har siden sit lejemål og senere skifte til Rubin Kazan fra AaB slået igennem i den russiske Premier League. Han er tidligere kåret til rundens samt månedens hold og har båret anførerbindet.

- Det er et højt niveau. Han har gjort det godt. Han er en stor spiller i russisk fodbold, og det er stærkt. Man så for eksempel en anden skandinav, som tog fra Rostov til Norwich i Premier League, siger han med hentydning til norske Mathias Normann.

- Det er spillere på et højt niveau i Rusland, og Oliver har holdt et højt niveau i ligaen, tilføjer Inge André Olsen.

Nordjyske har uden held forsøgt at få en kommentar fra Oliver Abildgaard.

