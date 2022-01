AaB er klar til at leje flere spillere ud: Interesse for kantspiller

FODBOLD:Med to mål i de første to kampe bragede Marcus Hannesbo ind på scenen, da han for et lille år siden fik chancen på AaB’s superligahold.

Siden er den 19-årige kantspillers udvikling dog stagneret, og de to mål mod FC København og Brøndby i februar sidste år, er fortsat hans eneste i Superligaen.

I denne sæson er han blot startet inde en enkelt gang i landets bedste række, og i foråret skal han måske jagte spilletid på et lavere niveau.

Ifølge Nordjyskes oplysninger er FC Fredericia fra den næstbedste række interesseret i at leje kantspilleren.

- Der kommer ikke til at ske meget hos os i de sidste dage af transfervinduet, men som vi har sagt tidligere, kan det godt være, at vi skal have et par spillere ud på leje. Vi taler med spillerne og deres agenter om fremtiden, og det har vi også gjort med Hannesbo, siger sportschef Inge André Olsen.

AaB's norske sportschef udtalte tidligere i januar, at det også er planen, at den serbiske forsvarsspiller Vladimir Prijovic skal lejes ud. I forvejen er Andreas Hansen og Tim Prica blevet sendt på lejemål i henholdsvis FC Nordsjælland og østrigske WSG Tirol.