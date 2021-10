AaB er lige nu Europas bedste fodboldhold i feltet

FODBOLD:AaB har lavet 18 mål i denne sæsons Superliga, og alle målene er scoret inde i feltet.

Hvis man ser ud i Europas fem største fodboldligaer, er der kun otte andre hold, der har scoret samtlige sæsonmål fra en position i feltet, men ingen har dog scoret ligeså mange som AaB, viser tal fra Spilxperten.

Det italienske storhold AS Roma kommer ifølge tallene tættest på AaB med 16 mål, mens AC Monaco fra Frankrig indtager tredjepladsen med 14 feltscoringer.

- Statistikken fortæller jo, at vi er gode til at angribe, når vi er i feltet. Men jeg ser da gerne, at vi udvikler os i forhold til at skyde og dermed også score mere fra distancen. Vi har jo spillere som Louka Prip, Iver Fossum og Kasper Kusk, der alle har et godt spark ude fra, siger AaB-træner Martí Cifuentes.

Statistikken viser i øvrigt også, at AaB er særdeles effektive, når de kommer til afslutningsmuligheder i feltet. De har ifølge Spilxperten en udnyttelsesprocent på 18,8 procent, og den bliver kun overgået af FC København, der har en effektivitet på 19,6 procent.

- Det siger noget om den kvalitet, vi afslutter med oppe foran. I vores seneste kamp (mod SønderjyskE, red.) var vores individuelle niveau meget højt, men kollektivt var det langt fra vores bedste kamp i sæsonen, siger cheftræner Martí Cifuentes.