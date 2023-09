AaB'er om anførertjans på landshold: Surrealistisk men fantastisk oplevelse

AaB har fire mand afsted på landsholdsopgaver i disse dage. Blandt andet Oliver Ross og Sebastian Otoa, der er udtaget til U20-landsholdets to testkampe mod Frankrig.

Den første af de to kampe endte 2-2, og havde blandt andet Oliver Ross som dansk anfører.

- Det var en kæmpe ære at få lov til at bære anførerbindet. Det har jeg ikke prøvet før på et landshold, så det var en surrealistisk, men fantastisk oplevelse, siger Oliver Ross.

Den unge AaB-spiller spillede omtrent 70 minutter mod et meget stærkt fransk U20-landshold, der med kirurgisk præcision slog til, når Danmark blottede sig.

Oliver Ross fik en fremragende indledning på kampen. Han var med i flere gode danske angreb, og defensivt stod han også stærkt i billedet på den centrale midtbane. Han tog godt fra i nærkampene mod de fysisk stærke franskmænd.

Da Max Ejdum bragte Danmark foran, var det efter et angreb, som Oliver Ross havde sat i gang med en skærende pasning.

- Det var en fed kamp at få lov til at spille, og skal jeg være helt ærlig, så føler jeg også, at det var på et niveau lige en tak over, hvad vi er vant til i 1. division med AaB. Der var noget individuel kvalitet hos de franske spillere på et meget højt niveau, vurderer Oliver Ross.

- Vi kunne også mærke, at når vi ikke var helt oppe på vores højeste niveau, så blev vi trykket tilbage på banen, så det var på alle måder en meget spændende og lærerig udfordring. Det er fedt at få lov til at møde den form for modstand. Det er en rigtig god måde at måle sig selv på, siger Oliver Ross.

Længere tilbage på banen var Sebastian Otoa en del af det danske midterforsvar, og den opgave løste han godt. Der var stort overskud i de utallige dueller, og Otoa kunne sagtens følge med i det til tider høje franske tempo.

Richard Odada er lige nu afsted med det kenyanske landshold, hvor han fik en hel kamp på den centrale midtbane mod Qatar.

Den kamp endte Kenya med at vinde 2-1. Kenya er blevet udelukket fra den igangværende kvalifikation til de afrikanske mesterskaber. Det skete i 2022 som resultat af regeringsindblanding i det nationale fodboldforbund. Det ville det afrikanske fodboldforbund CAF ikke acceptere, og derfor blev Kenya udelukket.

Det betyder, at landet lige nu må nøjes med at spille venskabskampe, og endnu en i rækken venter tirsdag, når Sydsudan venter i et naboopgør.

AaB's keepertalent Bertil Grønkjær er lige nu afsted med det danske U17-landshold til en stærkt besat turnering. Her vogtede Grønkjær buret i holdets første kamp mod Italien. En kamp som det danske hold tabte 1-3. Lørdag besejrede man til gengæld Tyskland 2-0, men det var med AaB-keeperen på bænken, mens FC Københavns Tobias Breum-Harild var på mål.

Det danske U17-landshold har endnu en kamp tilbage i denne landkampstermin. Den spilles tirsdag mod Israel.