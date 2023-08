AaB'er om direkte rødt: - Jeg skal kigge mig selv i spejlet

AaB delte point og en AaB'er så rødt. Sådan kan kampen mellem FC Helsingør og AaB i fjerde runde af Nordic Bet Ligaen opsummeres, hvor de to hold spillede 1-1.

Én af de skuffede spillere var Jakob Ahlmann, der scorede i eget net i Helsingør. Han var dog mere skuffet over holdets præstation som helhed, end det at score FC Helsingørs eneste mål i kampen.

- Jeg er egentlig mere ked af den præstation, vi lægger for dagen, end at jeg scorer et selvmål. Det er ikke det, der fylder mest for mig lige nu. Det er mere det generelle billede af det, vi leverer, fortæller en tydeligt skuffet Jakob Ahlmann.

Ahlmann scorede selvmål i anden halvleg efter et hård indlæg fra venstre side af boksen, hvor AaB-målmand Josip Posavec fik slået bolden ind i venstrebacken og dermed i eget net. Men det er præstationen i første halvleg, som han er mest utilfreds med.

- I første halvleg er vores pres rigtig, rigtig dårligt, og det skulle vi have gjort bedre. Vi er ikke rolige på bolden, vi spiller ikke med den kvalitet og det tempo, som vi har i os, og vi taber for mange dueller, siger Jakob Ahlmann og tilføjer:

- Det er selvfølgelig en lærestreg, men vi forventede heller ikke, at rulle over samtlige hold i den her række.

Jakob Ahlmann scorede selvmål i kampen mod FC Helsingør. Foto: Lars Pauli

Kredit til FC Helsingør

Alligevel vil Jakob Ahlmann give kredit til FC Helsingør for deres indsats i kampen, men han mener ikke, at AaB blev overrasket over det pres, som hjemmeholdet lagde for dagen.

- Det vidste vi godt, at de ville komme med, men jeg er overrasket over, at vi ikke kommer mere med, fordi det skal vi gøre. For at få en god start, så skal vi være bedre til at stå imod og komme ovenpå igen, siger han.

AaB og Jakob Ahlmann ser frem mod tirsdagens pokalkamp mod Egen UI i Als og næste fredags hjemmekamp i NordicBet Ligaen mod Næstved. Her skal de forsøge endnu engang at etablere sig og forbedre på de ting, der ikke lykkedes i Helsingør.

- Vi skal lære af den her kamp. Vi kommer til at evaluere på os selv, så noget lignende forhåbentlig ikke sker igen, fortæller Jakob Ahlmann.

Jakob Ahlmann mener at AaB skulle have været bedre især i første halvleg af kampen mod FC Helsingør. Foto: Lars Pauli

Prica så rødt

Kampen mellem FC Helsingør og AaB fik sig en dramatisk afslutning, da AaB-angriber Tim Prica så rødt. Han blev skiftet ind i anden halvleg, hvor han gjorde et fint indhop med et frispark på stolpen og en stor chance til sidst, der blev reddet af hjemmeholdets målmand Frederik Ibsen.

I slutfasen var Tim Prica tydeligt frustreret, da han kolliderede med Nicklas Mouritsen fra FC Helsingør og så direkte rødt. Den svenske angriber forsøger dog ikke at forsvare sin handling.

- Jeg laver noget dumt. Jeg har slet ikke lært noget siden sidste gang, så jeg må kigge indad nu og virkelig gøre noget ved det, fortæller en chokeret Tim Prica, der undskyldte til FC Helsingør-spilleren efter kampen.

Tim Prica så rødt i kampen mod FC Helsingør. Foto: Lars Pauli

Når 21-årige Tim Prica taler om sidste gang, så refererer han formentlig til, da han så rødt for AaB ti minutter inde i sin debutkamp, hvor AaB mødte Lyngby i Superligaen. Derfor erkender og angrer han også sin fejl.

- Jeg er virkelig ked af at skuffe mit hold og vores fans. Jeg vil arbejde benhårdt på, at få deres tillid igen. Jeg er frustreret over mig selv, ikke på dommeren eller modspilleren. Det er mig, der gør noget forkert, siger han og tilføjer:

- Jeg skal virkelig kigge mig selv i spejlet nu og prøve at lære af det.

Ifølge Tim Prica gjorde modspiller Nicklas Mouritsen ikke noget specifikt, der fik ham til at tænde af.

Angriberen kan se frem til karantæne i AaB's næste to kampe i NordicBet Ligaen som minimum.

AaB - FC Helsingør