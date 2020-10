AaB'er på vej til Norge: Haugesund ligner næste destination

FODBOLD:Tirsdag har været en blandet landhandel for de to Klitten-brødre i AaB.

Mens Lukas Klitten er blevet udtaget til det danske U21-landshold, der skal spille to EM-kvalifikationskampe, så ser det ud til, at broderen Oliver Klitten er på vej til at forlade AaB for resten af denne sæson.

Den norske avis Haugesund Avis skriver tirsdag aften, at den erfarer, at danskeren bliver lejet ud til den norske klub for resten af sæsonen.

Haugesund er kendt som lidt af en danskerklub, og tidligere tirsdag lejede de Peter Therkildsen i AC Horsen. I forvejen råder de også over Alexander Ammitzbøll, Mikkel Desler og Benjamin Tiedemann.

Oliver Klitten har spillet 29 kampe for AaB, men har på det seneste haft vanskeligt ved at fastholde den mængde spilletid, som han fik i slutningen af sidste sæson - han kom dog på banen, da AaB i søndags tabte med 3-1 til SønderjyskE.