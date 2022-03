AaB'er ryger altid på bænken under nye trænere: - Jeg er ikke nervøs

FODBOLD:Da AaB i januar sendte cheftræner Martí Cifuentes videre til Hammarby, blev Oscar Hiljemark indsat som midlertidig cheftræner. Den svenske træner har forsøgt sig med et par ændringer og har blandet kortene lidt i forhold til sin forgænger på cheftrænerposten.

Det har helt naturligt betydet, at nogle spillere har set en stigning i antallet af minutter, mens det er gået den modsatte vej for andre.

En af de spillere, som det har haft den største påvirkning på, er Mathias Ross.

Han var under Martí Cifuentes ledelse en fast starter, men det har ændret sig under Oscar Hiljemark. Den unge forsvarsspiller har kun fundet vej til startopstillingen en enkelt gang i foråret, hvor det sammenlagt er blevet til 89 minutter spilletid.

- Jeg synes ikke, at jeg har spillet mig af, men det er jo træneren, som sætter holdet, og der har jeg jo ikke været på i to ud af forårets tre kampe. Det er jeg selvfølgelig skuffet over, men den er ikke så meget længere, end jeg bare må bevise mit værd hver eneste dag til træning og spille mig tilbage i startelleveren, lyder det fra AaB-spilleren.

Mathias Ross tager dog den begrænsede spilletid med ophøjet ro. Han har gennem sin seniorkarriere haft fem forskellige trænere, hvor han mere eller mindre er udgået af startopstillingen for så efterfølgende at spille sig tilbage på holdet.

- Jeg tror, det handler om, at de trænere, vi får ind, gerne vil prioritere spillet med bolden. Der står jeg måske ikke forrest i køen, men der er så senere hen blevet brug for mine kvaliteter.

- Jeg er slet ikke nervøs. Jeg ved, at jeg nok skal kæmpe mig tilbage, og der har jeg heldigvis en historik, som jeg kan læne mig op ad, siger Mathias Ross.

21-årige Mathias Ross er flere gange blevet nævnt som et af AaB's mulige salgsobjekter af sportschef Inge André Olsen. Af den grund er det naturligvis også en bet på den front, hvis nedgangen i spilletid fortsætter.

- Jeg har haft et par snakke med Oscar (Hiljemark, red.), hvor jeg har fortalt, hvad jeg mener om situationen. Vi har snakket lidt frem og tilbage, og den begrundelse, jeg har fået, er, at det er af taktiske grunde, fortæller Mathias Ross.

Den fungerende cheftræner Oscar Hiljemark giver samme forklaring, da han blev spurgt ind til AaB-spillerens situation.

- Vi har skiftet en del frem og tilbage i bagkæden. Jeg sætter det hold, som jeg mener, kan skabe de største problemer for den enkelte modstander, og så er der ikke så meget mere i det, lyder det fra den svenske træner.