AaB'er sendte fynbo i græsset: - Det var en forkert beslutning

AALBORG:Det var en begivenhedsrig kamp for AaB's Jakob Ahlmann, da han og resten af holdet tabte til OB mandag.

Først og fremmest kunne backen fejre jubilæum, da han spillede sin kamp nummer 300 for klubben. Derudover blev han noteret for en assist, da hjemmeholdet kom tilbage i opgøret efter pausen. Men de fleste fynboer vil nok huske Ahlmann for at sende 20-årige Gustav Grubbe i gulvet i første halvleg, hvor en høj fod kun kostede nordjyden en advarsel - og ikke en udvisning.

- Jeg har ikke set den igen, men jeg er godt klar over, at mit ben er ret højt. Jeg ramte ham jo i hovedet, og det er jeg ærgerlig over og ked af. Det var ikke hensigten med den, men nogle gange tager man en beslutning i et splitsekund, og det var selvfølgelig en forkert beslutning, siger Jakob Ahlmann.

- Den situation var jeg ikke stolt af. Heldigvis skete der ikke noget med Grubbe. Det er jeg glad for. Der var ingen onde hensigter i den, men den kom til at se voldsom ud. Den er jeg super ærgerlig over, men jeg blev på banen og var med til at vende kampen, tilføjer han.

I sidste ende måtte AaB'erne gå fra banen uden point, da OB scorede på et straffepark, efter hjemmeholdet havde reduceret og udlignet. Dermed fyldte jubilæet ikke markant, da Jakob Ahlmann kunne se tilbage på opgøret.

- Nederlaget fylder mest, og så kan jeg være stolt over 300 kampe senere, siger han.