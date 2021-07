AaB'er skadet i nedtur: Her er status i superligaklubben

FODBOLD:Ikke nok med, at AaB tabte weekendens superligakamp til FC Midtjylland, de fik også offensiv-spilleren Rufo på skadeslisten i 0-1-nederlaget.

Den 28-årige spanier udgik med knæsmerter efter godt et kvarters spil af lørdagens opgør, og han har ikke været på træningsbanen siden.

- Vi mangler endnu at få det fulde overblik over hans skade, men heldigvis ser kortbåndet ikke ud til at have lidt skade, og det er trods alt positivt. Det ændrer dog ikke på, at hans knæ er hævet, så han må desværre sidde ude i noget tid, forklarer cheftræner Martí Cifuentes.

Det ligger derfor fast, at Rufo ikke med, når AaB på søndag møder superligaoprykkerne fra Silkeborg på udebane.

Her ser aalborgenserne til gengæld ud til atter at kunne råde over forsvarsspilleren Daniel Granli. Nordmanden måtte på grund af sygdom opgive at stille til start mod FC Midtjylland senest, men tirsdag var han i fuld vigør på træningsbanen