AaB er styrket til mødet med farlige superligaoprykkere

FODBOLD:AaB kan igen råde over forsvarsspilleren Daniel Granli, når de søndag eftermiddag møder Silkeborg på udebane i Superligaens 3. spillerunde.

Nordmanden rejste sig hurtigt, efter at sygdom senest holdt ham ude af 0-1-nederlaget mod FC Midtjylland på Aalborg Portland Park. Han har trænet med hele ugen.

AaB må til gengæld se bort fra spanske Rufo, der blev knæskadet mod FCM. Den spanske offensiv-spiller slutter sig dermed til anfører Lucas Andersen på listen over ukampdygtige navne.

Anosike Ementa, der i vinter blev hentet i FC Helsingør, er blevet sin skade kvit, men angriberen starter i første omgang træningen sammen med aalborgensernes U19-mandskab.

Selvom søndagens superligakamp i Silkeborg foregår på kunstgræs, var AaB's afsluttende træning ikke på det underlag.

- Vi prøvede at komme til at træne på kunstgræs før kampen, men det kunne desværre ikke lade sig gøre, konstaterer AaB's cheftræner, Martí Cifuentes.

Spillerbussen satte i øvrigt kurs mod Søhøjlandet straks efter lørdagens træning.

- De gange, hvor vi har spillet klokken 14.00 om søndagen, har vi følt, at det var på grænsen i forhold til at sikre de mest optimale forberedelser, når vi skal ud i en længere bustur forinden, forklarer cheftræneren.

Han melder om en rigtig god træningsuge i AaB - ovenpå den skuffende indsats mod Midtjylland senest.

- Vi kunne ikke genkende os selv i vores seneste kamp, og vi er enige om, at vi nu skal ud og vise en stærk reaktion mod Silkeborg. Der har været rigtig god kvalitet på træningen i løbet af ugen, men vi ved også, at vi skal møde et stærkt og velspillende hold, der rider videre på bølgen fra sidste sæson. Så let bliver det slet ikke, advarer Martí Cifuentes.