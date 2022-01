AaB er Superligaens dødboldskonger: Her er hemmeligheden

FODBOLD:AaB’s assistenttræner, Rasmus Würtz, burde få titlen som årets bedste dødboldstræner i dansk fodbold, for ingen har scoret så mange mål efter standardsituationer i 2021, som AaB har gjort. Samtidig er superligaholdet det mest tacklende i kalenderåret - og med pæn succesrate.

I begge kategorier er Mathias Ross en stor bidragsyder. Den unge forsvarsspiller har med andre ord gjort sin indflydelse gældende i begge ender af banen.

Særligt dødboldene har der været fokus på undervejs i efteråret, men Mathias Ross er sikker på, at AaB har alle muligheder for at forbedre sig yderligere i den del af spillet.

- Vi har brugt meget tid på at træne det. Samtidig har vi evalueret vores dødbolde efter hver kamp, så det er noget, vi har stor fokus på. Så må vi også rose Würtz for virkelig at arbejde ned i detaljen omkring dødboldene. Vi har også fået indarbejdet en masse aftaler, som er med til at gøre det farligere, når vi har dødbolde. Det er eksempelvis aftaler om, hvem der screener den anden fri, siger Mathias Ross, der ser flere fordele end blot de scorede mål på dødbolde.

- Dødbolde er blevet en vigtig del af vores spil. Det har den afledte fordel, at vi får flyttet spillet frem, så selvom vi eventuelt ikke får scoret, så kan det gøre en masse godt for vores spil, siger Mathias Ross.

U21-landsholdsspilleren har brugt en del af juleferien på at se AaB-kampe igennem - blandt andet med fokus på dødboldene.

- Det står ret klart for mig, at vi har ret gode muligheder for at forbedre os i den kategori. Jeg kan se på mine egne situationer, at jeg har haft chancer til at score flere mål. Det er ikke for meget sagt, at jeg sagtens kunne have scoret fem mål yderligere, siger Mathias Ross, der scorede tre mål i 2021. Alle efter dødbolde.

Hvad angår de mange tacklinger, AaB har sat ind i 2021, er Mathias Ross lidt ambivalent.

- Egentlig vil vi jo helst undgå tacklinger, fordi det betyder, at modstanderen har spillet igennem vores pres, men når det er sagt, så er forsvarsspillere jo på banen for at stoppe modstandernes angreb, så jeg har det fint med tacklinger, siger Mathias Ross.

Forsvarsspilleren har også her læst op på historikken for 2021, så han er helt med på, hvordan det står til.

- Jeg har blandt andet brugt ferien på at studere nogle forskellige statistikker, så jeg var godt klar over, at vi ligger godt til, og jeg kan også se, at jeg selv ligger med en relativt høj succesrate på mine tacklinger. Det er jeg ret glad for, fordi det er en af mine vigtigste opgaver som forsvarsspiller, siger Mathias Ross.

Han peger også på spillertyper som en del af forklaringen på, at AaB gør det godt i den kategori.

- Vi har mange energiske presspillere i folk som eksempelvis Malthe Højholt og Pedro Ferreira. Derudover synes jeg, at forsvarsspillerne generelt er gode til at time de forskellige indgreb, så det kom ikke bag på mig, at vi er med i toppen i den statistik, siger Mathias Ross.

Nu glæder han sig til at komme tilbage på træningsbanen, når AaB-truppen møder ind igen den 5. januar.

- Jeg tror aldrig, jeg har prøvet at have fem ugers ferie, men jeg har nydt det, for jeg havde ikke så meget sommerferie. Men nu glæder jeg mig til at komme i gang Det bliver sjovt at se de andre igen, for lige nu er vi jo mere eller mindre spredt i alle fire verdenshjørner, siger Mathias Ross.