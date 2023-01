AaB er tæt på at hente topscorer hjem

AALBORG:Meget tyder på, at det bliver en gammel kending, der skal løse AaB's angrebsproblemer og hjælpe den nordjyske superligaklub fri af en meget overhængende nedrykningsfare.

Ifølge Nordjyskes oplysninger nærmer AaB sig nemlig et køb af Nicklas Helenius hos superligakollegaerne fra Silkeborg IF.

Nordjyske erfarer, at AaB længe har vist interesse i at købe sidste sæsons superligatopscorer, og at Nicklas Helenius selv har nikket ja til skiftet, som også vil sikre ham en markant lønstigning.

Der skulle endnu ikke være fuld enighed de to klubber imellem, men et positivt forhandlingsforløb har dog udjævnet forskellen betydeligt.

Kilder i fodboldmiljøet vurderer, at prisen for angriberen formentlig vil lande på omkring fem millioner kroner.

Den nu 31-årige angriber fra Svenstrup har fået sin fodboldopvækst i AaB, som han har repræsenteret ad to omgange. Senest i perioden fra 2015 til 2016. Nicklas Helenius, der også har klubber som Aston Villa, Paderborn, OB og AGF på sit cv, har siden januar 2021 med stor succes spillet for Silkeborg.

I sidste sæson blev det til 17 mål i Superligaen, mens det i denne sæson er blevet til fem scoringer i landets bedste række.