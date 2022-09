AaB er tæt på at kunne præsentere ny spiller

FODBOLD:Torsdagens salg af Mathias Ross har sendt AaB's sportschef, Inge André Olsen, på overarbejde.

Forsvarsspillerens afgang har fået den konsekvens, at nordjyderne er særdeles tynde i det centrale forsvar, da også Anders Hagelskjær kort før transferdeadline blev skippet afsted på leje til Sarpsborg 08 FF.

Men nu er Inge André Olsen og AaB kommet så langt i jagten på en ny forsvarsspiller, at sportschefen snart forventer at kunne præsentere en forstærkning.

- Jeg regner med, at vi har en ny spiller på plads i løbet af et par dage. Det ser ud til, at det bliver inden kampen mod AGF, lyder det fra Inge André Olsen.

En tilføjelse til det centrale forsvar er stærkt efterspurgt, da AaB står tilbage med Lars Kramer og Daniel Granli som de eneste naturlige stoppere, mens U19-spilleren Sebastian Otoa blev kaldt op i førsteholdstruppen til weekendens kamp mod Lyngby.

AaB står klar

AaB har ifølge Inge André Olsen haft det brede net ude i søgningen efter Ross' erstatning, men timingen har besværliggjort arbejdet.

- Det har selvfølgelig været en ulempe, at markedet er lukket. Det gør, at vi har været begrænset, i forhold til det udvalg at spillere vi er blevet præsenteret for. Dermed ikke sagt, at der ikke har været en del spændende spillere til rådighed.

- Puljen af spillere, som er frie på markedet, har enten haft et meget højt krav til lønnen, eller satset stort på at få en ny kontrakt, inden vinduet smækkede i. Nu er vi to uger efter deadline, og det kan være med til at stresse nogle af spillerne. Her har vi stået klar, og det har givet os en del muligheder, siger sportschefen.

Fokus på fart

21-årige Mathias Ross har haft sin fysik, fight og lederegenskaber som sine kendetegn, men Inge André har ikke ledt efter en erstatning, som besidder de samme kvaliteter.

- Prisen på Ross er et klart signal om, hvor god en spiller han er. Derfor kommer den nye spiller heller ikke til at have de samme kompetencer. Vi er gået efter den bedst muligt spiller, som passer ind i vores økonomiske rammer.

- Vi har kigget efter en type, som kan komplimentere Kramer og Granli bedst, og der har vi kigget på en spiller med fart. Det har været særligt vigtigt for os, slår AaB-chefen fast.

AaB skal på lørdag en tur til Aarhus, hvor Superligaens femteplads fra AGF venter.