AaB er tæt på forstærkning

FODBOLD:AaB er på vej til at hente islandsk forstærkning.

Ekstra Bladet fortæller, at den nordjyske superligaklub er tæt på at kunne præsentere Gudmundur Thórarinsson på en aftale, der løber frem til sommeren 2023. Det stemmer overens med Nordjyskes oplysninger.

Gudmundur Thórarinsson har senest spillet for New York City FC i den bedste amerikanske række. Her havde han kontraktudløb ved årsskiftet, og derfor kan han tiltræde i AaB med øjeblikkelig virkning.

29-årige Gudmundur Thórarinsson, der også har en fortid FC Nordsjælland, kan både spille på den centrale midtbane og på venstre back.

Nordjyske har forgæves forsøgt at træffe AaB's sportschef, Inge André Olsen, for en kommentar.