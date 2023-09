AaB er tæt på salg af profil

AaB er nået til enighed med en udenlandsk klub om et salg af offensivspilleren Allan Sousa, skriver klubben i en pressemeddelelse.

Nordjyske skrev torsdag, at AaB havde modtaget et bud fra en klub fra Saudi Arabien.

AaB oplyste i forbindelse med en fondsbørsmeddelelse torsdag, at klubben havde påbegyndt realitetsforhandlinger om et salg af den 26-årige brasilianer. Det mulige salg kunne forventes, at påvirke forventninger for 2023 fra et negativt resultatet på mellem minus 35-45 millioner kroner til et niveau mellem minus 25-35 millioner kroner, hvoraf investeringer i spillertruppen var medregnet samt en placering blandt de øverste hold i 1. division.

AaB hentede på transfervinduet sidste dag Emmanuel Toku på leje med en købsoption fra den belgiske klub Leuven. Han ligner den oplagte afløser for Allan Sousa.

Allan Sousa skiftede i sommeren 2022 til AaB på en fri transfer efter fire sæsoner i Vejle Boldklub og en kort afstikker til Sint-Truidense VV i Belgien. Brasilianeren har scoret 14 mål for AaB i 40 kampe.