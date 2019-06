AaB er tæt på tidligere Inter-spiller

FODBOLD: AaB er på vej til at hente den første spiller, siden transfervinduet åbnede 15. juni. Ifølge NORDJYSKEs oplysninger er superligaklubben tæt på at lukke en handel med den 25-årige midtbanespiller Patrick Olsen, der siden 2017 har spillet for FC Helsingør. Først i Superligaen og siden i 1. division.

Patrick Olsen har kontraktudløb om et år, og prisen for at købe ham fri i det nordsjællandske ligger ifølge NORDJYSKEs kilder på omkring 1 million kroner.

Den tidligere ungdomslandsholdsspiller har levet en omskiftende tilværelse som professionel, siden superligadebuten for Brøndby i 2012 i en kamp mod netop AaB. Han skrev i 2013 kontrakt med den italienske storklub Inter, hvor han dog var langt fra spilletid. I stedet blev han udlejet til to norske klubber, inden han i 2015 skiftede til RC Lens i den næstbedste franske liga.

Patrick Olsen nåede også et kort ophold i schweiziske Grasshoppers, inden han for to år siden vendte hjem for at repræsentere FC Helsingør.

Midtbanespilleren har i alt 28 superligakampe og nul mål på cit CV.

AaB har været på jagt efter en ny spiller på den centrale midtbane, siden den rutinerede duo Rasmus Würtz og Kasper Risgård i maj stoppede karrieren.