AaB er tilbage på oprykningskurs - Fortuna blev sat på plads af mestrene

NORDJYLLAND: AaB's bedste herrehold røg lørdag ud af den bedste fodboldrække for første gang siden 1986, men til gengæld er klubbens kvindehold på vej tilbage i den bedste række efter et års fravær.

AaB'erne vandt lørdag med 3-0 på udebane over Næstved, og da B93 samtidigt tabte til AGF, er AaB tilbage på den oprykningsgivende andenplads.

Med en spillerunde tilbage har AaB to point ned til B93 på tredjepladsen. AaB's sejr i Næstved blev sikret på to mål af Thea Rhode og et enkelt af Kathryn Elizabeth Harvey.

I den bedste række formåede Fortuna Hjørring til gengæld ikke at drille HB Køge, der er på vej mod det tredje danske mesterskab på stribe.

Sjællænderne vandt med hele 4-0 i Hjørring. Blandt andet takket være to mål fra den tidligere AaB-spiller Cornelia Kramer.

FC Thy-Thisted Q indkasserede det niende nederlag af ligeså mange mulige i slutspillet, da udekampen mod FC Nordsjælland blev tabt 1-3. Camilla Nielsen scorede thyboernes mål.