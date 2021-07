AaB er tyndt besat i angrebet: Tim Prica mærker presset

FODBOLD:Tim Prica fik sit gennembrud hos AaB i foråret, hvor han scorede sine fem første mål i Superligaen. Den svenske angriber startede dog kun på banen i syv af forårets 19 kampe, hvor hollænderen Tom van Weert ofte var foretrukket i startopstillingen.

Nu ser angrebsbilledet hos aalborgenserne dog markant anderledes ud, da både van Weert og nordmanden Martin Samuelsen er fortid. Dermed har AaB i skrivende stund kun Tim Prica og unge Oliver Børsting som deciderede spidsangribere i truppen.

- Jeg synes klart, det betyder, at der er mere pres på mig. Nu skal jeg virkelig vise, at det er mig, der skal have den plads. Jeg kommer dog ind til sæsonen med god selvtillid ovenpå mit forår, hvor jeg sluttede af med nogle gode kampe for det svenske U21-landshold. siger Tim Prica.

Han scorede på et straffespark i testkampen mod Viborg FF (2-2), og fik dermed fjernet fokus fra det brændte spark i samme disciplin i forårets hjemmekamp mod AC Horsens. Til gengæld har han brændt et par store chancer i det åbne spil i træningskampene.

- Testkampe er testkampe, og selvom man gerne vil have et resultat der, spiller det ingen rolle til slut. Vi ved, at vi kan lave mål, og det vigtigste er, at vi får alt på plads til turneringsstarten, påpeger Tim Prica før lørdagens testkamp mod Vejle på udebane.

AaB er på jagt på markedet efter forstærkning til angrebet, men cheftræner Martí Cifuentes er tryg ved sin nuværende offensiv.

- Vi har også andre spillere - som for eksempel Rufo - der kan bruges i angrebet. Når det er sagt, kigger vi selvfølgelig på markedet, og Inge (André Olsen, red.) gør et godt arbejde på det område. Vi skal heller ikke købe en angriber for syns skyld - vi skal vente på den rigtige, påpeger spanieren.