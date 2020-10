AaB er uden midtbaneduo mod Vejle

FODBOLD:AaB skal mandag forsøge at følge op på sidste uges sejr ude over FC København, når Vejle Boldklub mandag kommer på besøg på Aalborg Portland Park.

AaB-træner Jacob Friis kan glæde sig over, at han at dømme ud fra søndagens træning kan råde over de samme spillere, som for første gang i 13 år sikrede AaB en superligasejr i Parken.

Kampen mod Vejle bliver dog igen uden de to midtbanespillere Robert Kakeeto og Magnus Christensen. Førstnævnte har døjet med skinnebensbetændelse og trænede for sig selv søndag formiddag.

Magnus Christensen blev siet fra sidste uges trup, og i tirsdags var han så uheldig at brække højre hånd i en reserveholdskamp mod Randers FC, men han var dog på træningsbanen søndag med beskyttelse om den brækkede hånd.

Til gengæld var hverken Jeppe Pedersen eller Vladimir Prijovic med til søndagens træning. De fik lørdag begge kamptræning på AaB's U19-hold, der tabte 1-3 til FC Nordsjælland.