AaB'ere kom på årets hold: Se de 11 udvalgte her

FODBOLD:To AaB-spillere gjorde sig så positivt bemærket i den netop overståede superligasæson, at de har fundet vej til årets hold.

Forsvarsstyrmand Rasmus Thelander og topscorer Louka Prip er således begge blandt de 11 spillere på årets hold hos Superliga.dk. Holdet er udtaget på baggrund af statistik fra sæsonens 32 spillerunder.

Holdet indeholder også de to tidligere AaB-spillere Nicklas Helenius og Henrik Dalsgaard, der nu spiller for henholdsvis Silkeborg og FC Midtjylland. Silkeborg er sammen med FC København bedst repræsenteret med tre spillere. FC Midtjylland har som AaB to spillere med, mens Viborgs Christian Sørensen er sidste mand på holdet.