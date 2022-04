AaB'ere kom på rundens hold efter opvisning

FODBOLD:Louka Prip og Kasper Kusk gik forrest i offensiven, da AaB fredag besejrede Randers FC i 3F Superligaen, og det har givet duoen plads på rundens hold, der udnævnes af 3F Superligaen på baggrund af en række statistiske parametre.

Louka Prip stod for de to første mål og lagde også op til Milan Makaric' 3-0-scoring, men tallene viser desuden, at han defensivt bidrog med to blokeringer, otte vundne dueller samt fire vundne tacklinger. Louka Prips 1-0-mål mod Randers FC er i øvrigt en af tre nominerede til rundens mål. Vinderen findes via en afstemning.

Med præstationen mod Randers blev Louka Prip også kåret til rundens bedste spiller.

Kasper Kusk stod for forarbejdet til Louka Prips to mål og fremhæves for at have skabt to chancer, mens han uden bold vandt en duel og en tackling.