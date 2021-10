AaB'ere var tilbage på banen, da assistenter måtte overtage træningen

FODBOLD:Cheftræner Martí Cifuentes var ikke til stede, da AaB's superligatrup torsdag formiddag var på træningsbanen.

Spanieren er blevet lagt ned af sygdom, men fra sygesengen kan han så til gengæld glæde sig over, at flere spillere er i bedring.

Både Milan Makaric og Jakob Ahlmann, der udgik af mandagens nederlag til AGF med skadesproblemer, var på træningsbanen torsdag.

- De er i fremgang og var tilbage på banen i dag, så det er selvfølgelig positivt, konstaterer assistenttræner Rasmus Würtz, der sammen med den anden assistenttræner, Oscar Hiljemark, ledte torsdagens træning i fraværet af Martí Cifuentes.

- Vi har selvfølgelig været i kontakt med Martí, i forhold til hvad der er relevant at træne, og så har vi designet lidt øvelser selv. Spillerne ved jo også, hvad det handler om, så det er jo ikke sådan, at vi står med et helt grønt hold. Jeg synes, det fungerer meget godt, men vi vil selvfølgelig helst have, at vores cheftræner er der også, siger Rasmus Würtz.

Anfører Lucas Andersen er eneste mand på AaB's skadesliste, men målmand Jacob Rinne forlod torsdagens træning før tid, mens spanske Rufo overhovedet ikke var på træningsbanen. Spanieren arbejder stadig på at komme tilbage i fuldt vigør ovenpå den skade, der har holdt ham ude siden kampen mod FC Midtjylland 24. juli.

- Rufo er i fremgang, men der er et stykke vej, til han er på 100 procent. Han er på banen nogle dage, mens han træner inde andre dage. Det går planmæssigt, siger Rasmus Würtz.

Også den unge angriber Anosike Ementa er i fremgang. Han blev i sommer rykket op i superligatruppen, som han på grund af en skade endnu ikke har kunnet træne med. I sidste weekend fik han dog en halv times spilletid på U19-holdet, og torsdag trænede han for sig selv under opsyn af fysioterapeut Simon Enevoldsen.