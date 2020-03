AaB får hjemmebane i svær pokalsemifinale

FODBOLD:Man måtte vente længe, men kort før klokken 23.00 blev der lang tom længe trukket lod til semifinalerne i Sydbank Pokalen.

Her var AaB i bowlen sammen med SønderjyskE, AC Horsens og AGF, og det blev ærkerivalerne fra AGF, der kom op ad bowlen.

- Holdmæssigt er det nok den sværest mulige lodtrækning, siger AaB's Jakob Ahlmann, da NORDJYSKE fanger ham til en reaktion.

AaB kan dog glæde sig over, at holdet kom først op ad bowlen, og dermed er det AaB, der får hjemmebane - semifinalerne spilles nemlig ikke som tidligere over to kampe, men kun en kamp.

- Det er virkelig vigtigt, siger Jakob Ahlmann.

- Vi har fået en god start på året på hjemmebane, så det betyder rigtig meget. Men det er det sværeste hold, vi kunne trække. De har udvist det mest stabile niveau af de mulige hold over hele sæsonen. Topniveauet hos os og dem er nok meget lige - måske med en lille fordel til os endda - men de har haft et godt udtryk over hele sæsonen, siger han.

- Men skulle det så lykkes at besejre AGF, så venter enten SønderjyskE eller AC Horsens i finalen, og det kan man vel godt kalde en drømmefinale, siger AaB-spilleren.

Semifinalerne skal spilles 22. og 23. april.