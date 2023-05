AaB får ny kapital: Sådan skal pengene investeres

AALBORG:AaB sætter nu gang i jagten på en kapitaludvidelse - helt som bebudet på generalforsamlingen tilbage i april. Superligaklubben vil forsøge at styrke kapitalgrundlaget via en emission med fortegningsret for de eksisterende aktionærer.

Her har de eksisterende aktionærer allerede på nuværende tidspunkt sikret 29,9 millioner kroner via forhåndstilsagn fra både eksisterende og nye storaktionærer i AaB, oplyser klubben i en pressemeddelelse.

Provenuet fra udbuddet skal styrke AaB’s generelle kapitalberedskab og primært anvendes til investeringer i AaB Akademiet. Udvikling af egne talenter, dels med henblik på integrering i Superligatruppen og dels med henblik på realisering af fremtidige transferindtægter, er fortsat en nøglefaktor i AaB’s fremtidige strategi.

Derfor vil AaB de kommende år sammen med ressourcer og kompetencer fra AaB’s kommende storaktionær Sports Strategy Excellence 22 intensivere og strukturere talentudviklingen yderligere. Dette medfører ud over øgede investeringer i staben omkring akademiet, kontinuerlige investeringer i den teknologiske og fysiske infrastruktur på AaB’s anlæg på Hornevej.

- Vi mener, at fremtiden – ikke mindst med tilførslen af nye sportslige kompetencer – ser lys ud, og det er fremdeles vores plan, at AaB også fremover skal være en markant faktor i dansk fodbold, hvilket skal ske ud fra en styrkelse af AaB Akademiet, siger bestyrelsesformand Niels David Nielsen.

- Det er meget positivt, at vi allerede har opnået et forhåndstilsagn på knap 30 mio. kr., og vi håber, at så mange som muligt vil bakke op om AaB og den præsenterede model, så vi sammen kan stå stærkest muligt i bestræbelserne på at indfri vores ambitioner og skabe stolthed og glæde i Nordjylland, slutter Niels David Nielsen.

Glad talentchef

De nye midler skal med andre ord målrettes mod AaB's akademi, der har haft visse udfordringer de seneste år. Men med Jacob "Figo" Larsens comeback som akademichef og talentansvarlig har AaB allerede sat flere skibe i søen. Nu kan han se frem til at få flere midler at arbejde med i det, der har udviklet sig til et våbenkapløb blandt de største danske klubber, der har identificeret værdien af et velfungerende talentarbejde.

- Jeg kan først og fremmest mærke, at vi har fået en tydelig retning i den vej, som talentudviklingen i AaB skal køre i de kommende år. Her har vi fået nogle nye aktionærer ind, som virkelig ser talentarbejdet som en hjørnesten i en klub som AaB. Vi har haft nogle møder, og jeg kan se, at det der bliver sagt, også er det, der bliver gjort, siger Jacob "Figo" Larsen.

Talentchefen har ikke tænkt konkrete tanker om, hvor en eventuel større pose penge skal bruges i AaB's talentudvikling.

- Det bliver over en bred kam, at vi kommer til at investere. Der er mange områder, vi gerne vil rykke os på, men det sætter vi os ned og taler om og prioriterer, når vi kender de økonomiske rammer, siger Jacob "Figo" Larsen.

Muligheden for tegning af aktier begynder på mandag 15. maj og foregår indtil onsdag 31. maj kl. 17.00.