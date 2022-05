AaB får playoff-kamp: Sådan ser Friis frem til mødet med sin tidligere klub

AALBORG:Sjældent - hvis nogensinde før - er en FC Midtjylland-sejr blevet fejret så meget i AaB's lokaler, som det var tilfældet, da midtjydernes Evander sparkede det sidste straffespark i nettet og sikrede dem pokaltitlen - og dermed AaB muligheden for en Europa-playoff-kamp mod Viborg.

- Vi sad alle sammen og så kampen sammen. Både stab og spillere. Det skal ikke være nogen hemmelighed, at jublen var stor og til at høre, da Midtjylland havde sikret sig sejren, siger Lars Friis.

- Det er super fedt, at vi får muligheden for at spille kampen. Vi har forberedt os på Viborg hele ugen, så vi er velforberedte på den kamp, siger Lars Friis.

Forløbet med uvished for Brøndby og AaB i de seneste dage får ikke mange rosende ord med på vejen af Friis, der gerne havde set en anden fremgangsmåde.

- Dem der har planlagt det her, kunne godt have gjort det bedre. For nu at sige det rent ud, så har det været ad helvede til for os og Brøndby, men derfor har vi stadig forberedt os, siger Lars Friis.

Netop en kamp mod Viborg, der har en meget omdiskuteret og nu også belyst historik med netop Lars Friis, gør naturligvis søndagens møde til noget ekstraordinært for hovedpersonen selv, der er meget ærlig omkring det aspekt.

- Nu vil jeg gerne understrege, at det her handler ikke om mig. Vi står med en stor kamp på hånden - en decideret finale. Så ved jeg godt, at min historik med Viborg gør, at det vil skabe noget interesse.

- Jeg vil da også lyve, hvis jeg sagde, at det ikke var specielt for mig at skulle møde Viborg. Naturligvis er det da noget særligt, at det er Viborg, men jeg vil også gerne understrege, at det jo ikke er første gang, at jeg møder en tidligere klub, siger Lars Friis.

- Jeg snakker jo stadig med rigtig mange af folkene i Viborg, og det er da lidt specielt, at jeg har været træner for begge klubber i denne sæson, men det er nok mere op til kampen, at folk vil fokusere på det, siger Lars Friis med henvisning til den afsked han fik med klubben. Netop den afsked kom atter op at vende for få dage siden, da TV2 Midtvest offentliggjorde en programserie med Viborg FF og blandt andet Lars Friis' opsigelse som omdrejningspunkt.

Spørgsmålet er, om AaB kan vinde et par procenter på, at den nuværende træner har et dybdegående kendskab til Viborgs spillertrup.

- Der vil nok været noget viden, som jeg ikke skal grave så langt efter, som jeg normalt skal med en anden modstander. Men omvendt har de jo også Jacob Friis som træner, og han kender jo også AaB bedre end de fleste andre, så på det punkt er det nok meget lige, siger Lars Friis.

Til syvende og sidst glæder Lars Friis sig til sæsonens sidste kamp, hvor meget er på spil.

- Vi glæder os helt vildt, og nu håber jeg, at Aalborg Portland Park igen kan danne denne her fantastiske ramme for en AaB-kamp. Det vil betyde så meget for os alle sammen at kunne slutte af med at give lidt tilbage, siger Lars Friis.