AaB får større overskud end ventet

AALBORG:AaB's regnskab for 2020 kommer til at se noget bedre ud end først ventet.

Det skriver Aalborg Boldspilklub A/S i en pressemeddelelse mandag aften.

Forventningen er nu et overskud mellem otte og 10 millioner kroner før skat. Hidtil har forventningen været et sted mellem et minus på to millioner og et plus på tre millioner.

- I forbindelse med årsafslutningen, og på baggrund af, at Erhvervsstyrelsen i december 2020 har ændret praksis for opgørelse af kompensation for aflyste arrangementer, har AaB revurderet opgørelsen over mistede indtægter og forudsætningerne for ansøgning om kompensation. Dette har sammen med øgede transferindtægter – blandt andet i form af udløste kampbonusser og tilfredsstillende udvikling i omkostningsniveauet i andet halvår 2020 – påvirket resultatforventningerne i forhold til det tidligere udmeldte, hedder det i pressemeddelelsen.

Resultatet er dog stadig forbundet med en vis usikkerhed, da ansøgningerne om kompensation endnu ikke er afklarede.

I øvrigt forventer AaB, at resultatet for 2021 vil ende i minus. Underskuddet ventes at være på to til fem millioner.Det er inklusiv AaB’s andel i salget af Joakim Mæhle fra den belgiske klub KRC Genk til italienske Atalanta B.C.