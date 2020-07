AaB får stor bøde for fanuroligheder ved pokalfinalen

En gruppe fans, som onsdag den 1. juli ikke kunne finde ud af at overholde coronaretningslinjerne, da AaB spillede pokalfinale mod SønderjyskE på Blue Water Arena i Esbjerg, koster nu klubben en bøde på 40.000 kroner.

Finalens dommer, Jørgen Daugbjerg Burchardt, har i indberetning fra kampen bemærket, at en gruppe AaB-fans under kampen antændte pyroteknik og havde problemer med at overholde corona-restriktionerne i forhold til at sidde ned og holde den påkrævede afstand på en meter, skriver DBU på sin hjemmeside.

Derfor blev kampen afbrudt i det 27. minut og blev genoptaget 14 minutter senere.

AaB har i deres redegørelse for kampen taget ansvar for og beklaget fansenes opførsel og vil "fremover fortsat have fokus rettet mod en kampoplevelse under gener som disse", skriver DBU.

Kendelsen kan ankes til Fodboldens Appelinstans inden for de næste to uger.

SønderjyskE vandt i øvrigt pokalfinalen 2-0.

Du kan læse hele kendelsen her