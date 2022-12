AaB får tilført tocifret millionbeløb nu og her

AALBORG:I en fondsbørsmeddelelse har AaB bekendtgjort, at klubben tilføres millioner af kroner, som et resultat af forhandlinger med de nuværende storaktionærer i klubben.

I meddelelsen, der også kan læses på AaB's hjemmeside står der blandt andet:

"Forhandlingerne med AaB’s eksisterende storaktionærer er resulteret i, at AaB tilføres 15 mio. kr. ultimo 2022 som ansvarlige konvertible lån."

"Vilkårene er blandt andet sådan, at AaB’s bestyrelse senest 1. april 2023 kan beslutte enten at indfri de ansvarlige konvertible lån ved konvertering til aktier eller forlænge indfrielsen af de ansvarlige konvertible lån (eller en kombination af disse to muligheder). Når beslutningerne herom er truffet af AaB’s bestyrelse, vil AaB foranledige, at de fornødne selskabsretlige henholdsvis kapitalmarkedsretlige handlinger og beslutninger vedtages og offentliggøres."

I tilgift står der, at AaB fortsat forhandler med en mulig investor, men det lyder ikke til, at der bliver hvid røg over Hornevej på denne side af nytår.

"AaB A/S kan endvidere oplyse, at forhandlingerne med den nye potienelle europæiske investor stadig pågår, og at disse forventes tilendebragt i første kvartal 2023."