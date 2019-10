AaB-fan samler fodboldfans i kampen mod kræft

FODBOLD:Det var en umådelig trist nyhed, da AaB fredag kunne fortælle, cheftræner Jacob Friis ikke kan være til stede, når holdet søndag møder SønderjysKE på udebane, fordi hans treårige datter er blevet indlagt med leukæmi.

Nyheden har dog i dén grad samlet de danske fodboldfans, der i disse dage samler penge ind til Børnecancerfonden.

Det hele startede da AaB-fan Jesper Simoni set i lyset af den dårlige nyhed besluttede sig for at bortauktionere en AaB-trøje med autografer - en AaB-trøje, som han har fået af gode venner i bryllupsgave i år.

Jeg har besluttet at bortauktionere denne signeret 19/20 AaB Hjemmebanetrøje - Mindsteprisen er 1.000 kr



Pengene går ubeskåret til @Bornecancerfond



Trøjen betyder meget for mig da jeg fik den til mit bryllup af mine bedste venner❤️



Auktionen slutter 27.10.19 kl.22



Del gerne! pic.twitter.com/DmQyaVKTGg — Jesper Simoni (@JesperSimoni) October 25, 2019

- Jeg sad min min egen fireårige datter på armen, da jeg læste nyheden fra AaB, og det stak godt nok i hjertet. Jeg havde ikke lige selv en masse penge at donere, så jeg tænkte, at jeg kunne prøve at sælge trøjen, og den betyder ellers rigtig meget for mg, men jeg håber, at mine kammerater kan bære over med mig, siger Jesper Simoni.

- Jeg har faktisk fået at vide, at det er Jacob Friis selv, der har været ved alle spillerne og få autografer på den, siger han.

Auktionen fik hurtigt mange likes og kommentarer på det sociale medie Twitter, hvor blandt andre den tidligere AaB-målmand Jimmy Nielsen bød ind.

Men fredag tog sagen for alvor fart. Her besluttede en FCK-fan nemlig at starte en indsamling, der skal gå til at købe trøjen og donere pengene til Børnecancerfonden - samtidig med, at Jesper så vil få sin trøje tilbage.

Hej FCK-fans

På en trist baggrund har Jesper lavet et flot initiativ - se nedenfor. Hvad siger I til at vi slår os sammen og vinder auktionen? Jeg dækker mobilepay-omkostningerne og hvis vi ikke vinder, tænker jeg at folk får deres penge igen.



Mobilepay box nummer: 8821BP https://t.co/PgF9tR0xi1 — Mathias (@matibold) October 25, 2019

Den indsamling har i skrivende stund rundet 39..000 kroner, og det er fans fra alle klubber, der er med til at samle ind.

I er for vilde!



Jeg er offline i nogle timer fra nu. Har derfor oprettet en ny box just in case. @JesperSimoni



NYT MOBILEPAY BOX NUMMER: 6042SS pic.twitter.com/NYE9ZYL7Hr — Mathias (@matibold) October 26, 2019

- Det er jo det, der er så fantastisk. Det her viser virkelig, at der er noget, der er større end fodbold. Jeg startede det med AaB-vinklen for at give noget til bage. Men nu er det hele Fodbolddanmark, der hjælper, siger Jesper Simoni.

- Og så er jeg da virkelig glad for, at folk siger, at jeg får lov til at beholde trøjen, hvis det er indsamlingen, der vinder. Men jeg er klar til at sælge den, for jeg følte at jeg skulle gøre noget, siger han.

Auktionen kører indtil søndag aften klokken 22.00