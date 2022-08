AaB-fans sendte et klart budskab til spillerne

FODBOLD:12 betydende kampe uden sejr - inklusiv en sæsonstart med fire sejrsløse kampe - skaber krisestemning i AaB.

Superligaklubbens fans bakker dog stadig massivt op om holdet - med det forbehold, at de forlanger, at spillerne kæmper mere for trøjen og byen.

Dét var det klare budskab lørdag formiddag, da et par hundrede - mange iført trøjer med påskriften "Ultras Aalborg" - var mødt op til klubbens sidste træningspas før mødet med FC Nordsjælland.

- Vi kæmper for klubben og byen. Det skal I også. Det er fucking ikke godt nok, stod der på de bannere, som fansene havde medbragt til træningsanlægget på Hornevej.

To medbragte bannere sendte et klart budskab til AaB-spillerne om, at de skal kæmpe mere for den røde trøje. Foto: Martin Damgård

AaB-spillere og ledere kvitterede flere gange for budskabet ved i samlet flok at gå klappende forbi de mange fremmødte fans og deres bannere.

- De viser, hvad de står for, og de har samme standpunkt som os. Ingen af os er tilfredse, siger AaB-træner Lars Friis.

- Men jeg har også sagt til spillerne, at fansene først og fremmest er her for at støtte os. Det er jo ikke sådan, at de er imod os, når der søndag bliver fløjtet op mod FC Nordsjælland. Der ved vi, at de er 100 procent bag os, og den opbakning skal vi ride på, uddyber han.

Uacceptable minutter

Det er især anden halvleg af AaB's seneste opgør mod Silkeborg, der er faldet mange fans for brystet. Og det forstår Lars Friis godt.

- Der kan være situationer, hvor vi ikke er dygtige nok, men der er ikke nogen, der skal kunne pege fingre af os og sige, at vi ikke gøre vores bedste. Der var 25 minutter i Silkeborg, der ikke var acceptable, og det har jeg også påpeget overfor spillerne, siger AaB-træneren.

- Kom nu - blev der blandt andet råbt fra de fremmødte fans ved AaB-træningen. Foto: Martin Damgård

Til søndagens møde med FC Nordsjælland på Aalborg Portland Park varsler han ændringer i forhold til det AaB-hold, der er gået på banen i de seneste kampe. Kristoffer Pallesen er ude med en skade, og dermed ligner det første startplads til Kilian Ludewig. Men det bliver ikke eneste ændring - varsler Lars Friis.

- Der er heldigvis god konkurrence på holdet, og hvis man ikke leverer, så er der mulighed for, at man bliver skiftet ud. I forhold til udtrykket på banen, så kan det også være, at der er nogle udefra, der kan bidrage med noget lidt andet til holdet, forklarer han.

AaB trænede lørdag formiddag for sidste gang inden søndagens superligakamp mod FC Nordsjælland. Aalborg 13. august 2022 Foto: Martin Damgård

Udover Kristoffer Pallesen er Anders Hagelskjær også ude af truppen med en skade. Undervejs i lørdagens træning blev anfører Lucas Andersen desuden ramt af en hård tackling og måtte modtage behandling for smerter i den ene ankel.

- Vi håber og tror ikke, at det er noget alvorligt, siger Lars Friis.

Der er kampstart til AaB's kamp mod FC Nordsjælland søndag klokken 16 på Aalborg Portland Park. Kampen kan følges i livebloggen på nordjyske.dk og ses på Canal 9.

AaB-træning