AaB fastholder, at spillerne skal træne hver for sig

FODBOLD:Selvom Divisionsforeningen i fodbold nu har åbnet op for, at superligaklubberne kan træne i grupper af op til otte personer - hvis der vel at mærke holdes afstand og tages en række andre forbehold - så klapper AaB hesten.

- Det er selvfølgelig en dejlig nyhed, at der bliver åbnet lidt op for træningsmulighederne. Men i øjeblikket ændrer tingene sig nærmest dag for dag, og vi vil gerne være på den helt sikre side, inden vi gør noget. Så vi lader spillerne fortsætte med at træne hver for sig, og skal de mødes for at træne, må det maksimalt være to og to, siger AaB-direktør Thomas Bælum.

Han vil dog gå i dialog med Aalborg Kommune for at se på mulighederne for at åbne en bane, for på et tidspunkt vil det give mening at træne efter nogle skabeloner på stor bane.

- Det er ikke det taktiske, vi har behov for at træne lige nu. Det er mere sådan noget som retningsskift, der er den helt store belastning for en fodboldspillere. Det nytter ikke noget, at de bare løber ligeud i flere uger, siger Thomas Bælum.

Hobro IK var torsdag i gang med træningen efter de nye forskrifter, som blandt andet betyder, at spillerne skal komme omklædte og hver for sig - ligesom de stadig skal holde afstand under selve træningen.