AaB-fest i Horsens: Kæmpesejr på udebane

FODBOLD: AaB strøg mandag med raketfart op i 3F Superligaens top seks, da holdet vandt sin første sejr - og tog sine første point på udebane i denne sæson. Og det med appel, da AaB vandt med hele 5-0.

Bare 13 minutter skulle der gå før opgøret på CASA Arena i Horsens reelt var afgjort, da AaB havde bragt sig foran med 2-0.

Først var det Lucas Andersen, der kynisk udnyttede en gigantisk fejl fra backveteranen Peter Nymann, der forærede bolden til nordjydernes farligste spiller, og han sparkede sikkert bolden forbi sin tidligere holdkammerat Michael Lansing i Horsens-buret.

Og bare et par minutter senere blev det også 2-0. Et godt hjørnespark fra Lucas Andersen endte lige i pandebrasken på Jores Okore ved den fjerne opstander, og han hadede ned i jorden, inden bolden oppede op under overliggeren.

Og så blev resten af første halvleg en ørkenvandring, hvor AaB ikke behøvede at gøre mere, og hvor AC Horsens absolut intet kunne.

I pausen fik AaB'erne pisket lidt mere energi ind, og holdet var igen væsentligt mere på bolden i anden halvleg.

Men der kom ikke nok afslutninger på de mange gode muligheder på omstillinger - omvendt blev det dog heller ikke farligt i den anden ende, hvor især Jores Okore spillede en sand brandkamp. Sådan var det var det i hvert fald i halvlegens første halve time, for pludselig eksploderede AaB igen.

Første beviste Patrick Olsen endnu engang, hvor god en signing, han har været, da han følt sendte bolden over ved den fjerne stolpe med et skud fra kanten af feltet.

Og bare et par minutter senere scorede han endnu engang. En AaB-kontra var egentlig stoppet, men Lucas Andersen lagde den tilbage til den fremadstormende midtbanespiller, der jernede bolden over i hjørnet.

Og bare et par minutter efter blev det også 5-0. Nyindkøbet Iver Fossum lagde en sukkerbal til Lucas Andersen, der kvitterede med sin femte sæsonscoring.

AaB gav comeback til Rasmus Thelander i den sidste halve time, da han erstattede Kasper Pedersen, mens der i Horsens blev sagt farvel til den tidligere AaB'er Thomas Kortegaard, der stopper karrieren efter en sejr over modermærkekræft.

Der var også blomster til ham fra både AaB og AaB-fansene.

AaB er nu nummer fire i Superligaen, fordi man med 14-7 i målscore er bedre end både FC Nordsjælland og OB.