AaB fik en længe ventet sejr

FODBOLD:Det var lidt af en mental mavepuster, da AaB's U19-hold måtte se sig besejret med 5-0 i sæsonpremieren mod Lyngby. Derfor var der brug for en god præstation og allerhelst en sejr, da AaB's U17- og U19-hold var en tur i Horsens for at spille sæsonens anden kamp.

For U19's vedkommende endte det med en 3-0-sejr og en på alle måder god præstation.

- Det betyder næsten ligeså meget, at vi spillede til nul, som det at vi scorede tre mål. Det var en gennemført god kamp, hvor vi fik vist noget af den robusthed, som vi savnede, da vi kom bagud i premieren, siger U19-træner Lars Noer.

Han kunne se Sebastian Stahlfest bringe AaB på sejrskurs efter 27 minutters spil. Den defensive midtbanespiller fik tacklet sig igennem og endte med at bringe AaB i front.

Fra det punkt havde AaB godt styr på kampen, og derfor var det heller ikke ufortjent, at indskiftede Remy Rasmussen afgjorde kampen med sin 2-0-scoring, da der resterede syv minutter. Mod kampens slutning fik Donavan Bagou scoret til 3-0.

- Der var mange gode ting at tage med fra den her kamp, men det vigtigste var nok i virkeligheden, at vi fik en sejr. Det er noget, vi har længtes efter. Særligt med sidste sæson in mente for mange af spillerne. Det er godt, at vi er på tavlen nu, siger Lars Noer.

U17 tabte drama

Der var langt mere kamp om pointene, da AaB's U17-hold endte med at tabe 2-3 til AC Horsens.

- Vores første halvleg var under al kritik. Det var ganske enkelt ikke godt nok. Vi var bagud med 0-2. Det skal ikke lyde som en undskyldning, men vi blev også ramt af uheld i forhold til en dommerkendelse. Horsens havde en forsvarsspiller, der havde fået et gult kort for at rive en af vores spillere omkuld. Da han gør nøjagtigt det samme igen, så får han kun en henstilling af dommeren, og det er naturligvis en kampafgørende beslutning, siger Theis Larsen.

AaB-træneren fik talt sine spillere op til en bedre præstation efter pausen. Her var det nemlig AaB, der sad på spillet. Det resulterede i to scoringer sat ind af Malthe Kjølby og Adam Rasheed. AaB pressede på for den sejrsgivende scoring, men mod kampens slutning begik AaB's defensiv et straffespark, som AC Horsens brugte til at bringe sig på 3-2.

- Det var meget skuffende, at vi ikke fik mere ud af den her kamp. Jeg glæder mig over, at vi dominerede kampen totalt efter pausen, men jeg er på ingen måde tilfreds med vores første halvleg, siger Theis Larsen.

U15 måler sig med de bedste

AaB's U15-hold har ikke spillet ligakamp i denne weekend, og det skyldes, at holdet deltager i Crowne Plaza Cup, der er den stærkeste U15-turnering på dansk jord. Her har man været i pulje med FC København, der er favorit til at vinde U15-ligaen, italienske Atalanta og Brommapojkarna, der er kendt som et af Europas bedste akademier.

AaB tabte både 0-2 til FCK og Brommapojkarna, så den sidste puljekamp mod Atalanta blev uden resultatmæssig betydning.