AaB fik hjælpende fod af OB

ODENSE:Der var med garanti mange AaB-fans, som fik nervøse trækninger i ansigtet, da Magnus Jensen bragte AC Horsens foran 1-0 i fredagens for AaB så vigtige kamp mellem OB og de direkte nedrykningskonkurrenter.

Situationen var inden kampen den, at AaB og AC Horsens ligger side om side i tabellen, og kun et bedre målregnskab gør, at AaB ligger foran i tabellen. Det gør nordjyderne stadig, fordi OB fik vendt kampen til fynsk fordel. Der var ellers rigeligt med chancer til AC Horsens, og i tillægstiden fik den tidligere AaB-angriber Anders K. Jakobsen en gigantisk mulighed for at udligne, men den forspildte han.

Det var den tidligere Hobro-spiller Emmanuel Sabbi, der gjorde det onde ved Horsens. Med to scoringer har han med garanti sikret sig fri bar, hvis han dukker op til karneval i Aalborg.

Først udlignede han på straffe, og siden var han også mand for at score til 2-1. Resultatet betyder, at AaB i realiteten kan sikre sig en ny sæson i Superligaen, hvis man formår at besejre Lyngby i mandagens udekamp.