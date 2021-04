AaB fik sejren med fra hovedstaden

FODBOLD:AaB’s kvindehold var lørdag draget til hovedstaden. Her skulle de forsøge at få et resultat med hjem fra den Østerbro-baserede boldklub, B93.

Et dusin minutter skulle der gå, og så var de bolsjestribede i front. Blot 18-årige Cornelia Kramer scorede sit niende mål i denne sæson med sin scoring til 1-0.

Andet skete der såmænd ikke, udover et gult kort til AaB’s Cille Holst, i første halvleg.

Norske Julie Arnesen blev taget ud efter omtrent en times spil, mens Simone Pedersen skulle spille den sidste halve time i hendes sted.

Også kampens eneste målscorer, Cornelia Kramer, blev idømt et gult kort, da der stod 80 minutter på måltavlen.

Sofie Lybæk noterede sig også for et gult kort, da der resterede tre minutter af kampen.

Med sejren på Østerbro sikrer AaB sig et solidt udgangspunkt i nedrykningsgruppen. Aalborgenserne indfinder sig dog ikke på førstepladsen, idet både Odense Q og AGF tidligere på dagen sikrede sig sejre på henholdsvis 3-0 og 2-0.

De øverste to klubber i tabellen sikrer sig oprykning til landets bedste række, Gjensidige Kvindeligaen.