AaB Floorball uenige med forbund om aflysning

FLOORBALL:Aflysningerne dukker op på stribe, og nu har Floorball Danmark lige som så mange andre sportsforbund også truffet beslutningen om at afslutte alle turneringer for sæsonen 2019/20.

Det gjorde bestyrelsen på en ekstraordinær generalforsamling onsdag aften.

- Efter nøje overvejelser i denne svære tid har Floorball Danmarks bestyrelse ved et ekstraordinært bestyrelsesmøde her til aften besluttet at sætte et definitivt punktum for sæsonen 2019/20 og aflyst alle resterende kampe og arrangementer, skriver forbundet på sin hjemmeside.

Sekretariatschef hos Floorball Danmark, Carsten Nymand Provstgaard, er ærgerlig over, at det er den beslutning, man har måttet træffe.

- Det er jo død ærgerligt det her, og det er ikke en særlig rar situation at skulle aflyse resten af sæsonen, og at der ikke kommer en danmarksmester i år. Beslutningen er blandt andet blevet truffet, efter at bestyrelsen har fået input fra klubberne, fortæller han.

Mange klubber har udvist en usikkerhed om situationen, og så er der generelt en manglende mulighed for træning, at det for mange klubber ikke har nogen sportslig værdi at afvikle resten af turneringen så sent på sæsonen.

- I første omgang havde vi spurgt klubberne, om de ville afvikle slutspillet 30. maj i stedet for 18. april, som var den første dato, men som situationen er nu, var der simpelthen for meget usikkerhed, og på den baggrund valgte bestyrelsen at afslutte sæsonen, fortæller Carsten Nymand Provstgaard.

Ikke enighed over hele linjen

Hos AaB Floorball synes man, at beslutningen er blevet truffet for hurtigt, og at man har lagt for meget vægt på de klubber, som måske ikke har mere at spille om.

- Den forklaring, jeg fik i aftes, var, at de havde spurgt de klubber, som stadig er med i slut- og mellemspil, hvad de mente. Der må jeg bare sige, at der nok er en del klubber, der ikke er motiverede for at fortsætte, siger formand for AaB Floorball, Søren Abildgard.

I klubben havde man regnet med, at DM-finalerne i april ville blive udskudt, og for ikke mere end en uge siden havde klubberne lavet en plan med Floorball Danmarks bestyrelse om, at hvis man kunne starte turneringen op igen senest 9. maj, så kunne man holde DM 30. maj, men for nogle klubber var det måske ikke så nødvendigt.

- Måske kan nogle af holdene se, at de ikke har en mesterskabschance, og så er motivationen nok ikke så stor, siger han.

To aspekter af aflysningen

Aflysningen af de resterende kampe for flere konskevenser for AaB Floorball.

Såvel sportsligt som økonomisk. På det sportslige plan gik det nemlig ret fint.

- Sportsligt havde vi to hold med i puljen. Vores herre-ligahold havde nok udspillet deres rolle i mellemspillet og ville ikke komme til at spille med i slutspillet. Så der ser vi ikke afslutningen som en stor skandale.

- Vores damehold derimod vandt pokalguld i januar og har ikke tabt en kamp siden oktober 2018. Vi har nok aldrig været så store favoritter til en mesterskabstitel, som vi er i år, så det gør ondt, at vi kunne have vundet the double, siger han.

For klubben betyder afslutningen af turneringen også, at de ikke får lov til at holde Superfinalen, og det kommer til at have økonomisk betydning for klubben.

- Vi har selvfølgelig haft nogle penge ude at hænge blandt andet til DM-finalen. Vi er ved at finde ud af, hvor meget vi hænger på, men et skud er mellem 10.000 og 40.000 kroner. Floorball Danmark har tilbudt at dække de udgifter, vi måtte få af aflysningen, men vi ved ikke helt, om de ved, hvor mange penge det drejer sig om. Det er træls, hvis vores økonomi skal præges af dét, det næste år, fortæller han.

Søren Abildgard ville ønske, at Floorball Danmark havde set tiden lidt mere an, før de havde truffet den endelige beslutning.

- Vi finder nok først ud af, om det har været rigtigt at aflyse, når hele Covid-19-situationen er overstået, men hvis du spørger mig, så kunne man godt have ventet med at træffe beslutningen en måneds tid, siger Søren Abildgard.