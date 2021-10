AaB følger midtbanespillers udvikling tæt: - Det er dejligt, at man ikke er gået i glemmebogen

FODBOLD:I jagten på mere førsteholdsfodbold blev Jeppe Pedersen i sommer udlejet fra AaB til Vendsyssel FF, og det begynder at give pote for den 20-årige midtbanespiller.

I starten af sæsonen fristede Jeppe Pedersen primært en rolle som reserve, men han har stille og roligt kæmpet sig frem i køen til spilletid på Vendsyssels midtbane. Senest blev det til en startplads i hjemmekampen mod FC Helsingør.

- I starten skulle jeg lige ind på holdet og vænne mig til spillestilen, men som hold synes jeg, at vi er begyndt at få skruet tingene godt sammen, samtidig med at jeg selv får en masse spilletid. Det var det, der var planen med at komme herop, så jeg er godt tilfreds med at være i Vendsyssel, siger Jeppe Pedersen.

Betingelserne for at udvikle sig er gode under Vendsyssel-træner Henrik Pedersen.

- Jeg tror aldrig, jeg har haft en så intens træner som Henrik, og det kendetegner jo også den måde, han gerne vil spille på. Man kan godt mærke, at han har været en del af Red Bull-systemet i Tyskland. Den stil passer mig rigtig godt, så jeg har kun positive ting at sige om det, siger Jeppe Pedersen, der i forbindelse med lejemålet i Vendsyssel også forlængede sin kontrakt med AaB frem til sommeren 2023.

Den nordjyske superligaklub følger derfor stadig midtbanespillerens udvikling tæt.

- Jeg har talt med både Inge (sportschef Inge André Olsen, red.), Marti (cheftræner Martí Cifuentes, red.) og Würtz (assistenttræner Rasmus Würtz, red.), så jeg kan sagtens mærke, at de følger så godt med, de kan. Jeg tror også, at der er en god dialog mellem klubberne, så det er kun dejligt, at jeg kan mærke, at jeg ikke er gået i glemmebogen.

- Planen er, at jeg skal få noget mere førsteholdsfodbold under huden i Vendsyssel, så jeg kan komme stærkere tilbage til AaB, siger Jeppe Pedersen, der sammen med resten af Vendsyssel-holdet søndag spiller en udekamp mod FC Fredericia.

- Sådan som vi spiller, kan vi drille alle hold i ligaen, men vi skal være bedre til at sætte kniven ind og få alle tre point, end vi har været indtil videre i sæsonen, siger Jeppe Pedersen.

Der er kampstart i Fredericia klokken 14.