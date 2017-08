Bassogog-salg skaffede AaB stort millionbeløb

AALBORG: Mens det p.t. kniber for AaBs superligahold at vinde på banen, går det noget bedre for klubbens økonomi.

AaB A/S fik et overskud på 24,3 millioner kr. før skat i første halvår 2017 - mere end en fordobling i forhold til første halvår 2016, hvor overskuddet var 10,9 mio. kr.

Direktøren for AaB A/S betegner da også halvårsresultat i år som "meget tilfredsstillende."

Stort fald i omsætning

Omsætningen udgør 29 mio. kr. mod 38,4 mio. kr. i samme periode sidste år. Heri et fald i tv-indtægter på 5,3 mio. kr. og et fald i match-day omsætningen på i alt 2,6 mio. kr.

De eksterne omkostninger er i perioden faldet 2 mio. kr. fra 16,9 mio. kr. til 14,9 mio. kr.

Personaleomkostninger udgør 27,5 mio. kr., og det er en stigning på 5,8 mio. kr. fra første halvår 2016.

Mange millioner i kassen for spillersalg

Resultat af transferaktiviteter viser i første halvår et overskud på i alt 38,6 mio. kr. AaB har i perioden solgt spillerne Christian Bassogog og Joakim Mæhle.

AaB’s egenkapital udgør 123,4 mio. kr. pr. 30. juni 2017. Den likvide beholdning udgør 9,4 mio. kr. og obligations- og aktiebeholdning udgør 74,9 mio. kr. AaB har pr. 30. juni 2017 et likvidt beredskab på 84,3 mio. kr.

AaB fastholder resultatforventningerne for regnskabsåret 2017 og regner med at ende året med et overskud før skat på mellem 15 og 20 mio. kr.

Heri er indeholdt yderligere strategiske investeringer i både kommerciel udvikling, faciliteter og spillere som følge af de realiserede spillersalg samt tidligere realiseret overskud. Investeringer der vil fortsætte i 2018 og 2019. Der er i resultatforventningen ikke indeholdt yderligere transferindtægter end dem, der er realiseret.

Tilfreds direktør

- Overskuddet på 24 mio. kr. i første halvår 2017 er meget tilfredsstillende. De markante transferindtægter betyder også, at vi har haft mulighed for at agere offensivt i transfervinduet, siger AaB’s administrerende direktør Stephan Schors.

