AaB forhandler om salg af forsvarsprofil

AaB: Mathias Ross og Lars Kramer har brugt starten af denne sæson på at spille sig sammen som et nyt fast par i midterforsvaret for AaB i Superligaen, men det parløb kan snart være slut.

I en børsmeddelelse meddeler AaB, at klubben er i forhandlinger med en udenlandsk klub om et salg af Mathias Ross.

U21-landsholdsspilleren kom til AaB fra samarbejdsklubben Aalborg KFUM, dengang han var U13-spiller. Siden har han spillet 104 kampe og scoret seks mål for AaB's førstehold.

Klubben skriver i børsmeddelelsen, at et salg af Mathias Ross forventes at påvirke forventningerne til årets resultat fra niveauet minus 10 til minus 15 millioner til niveauet minus otte til minus 12 millioner.

Mathias Ross spillede senest fuld tid, da AaB på udebane slog FC Midtjylland med 2-0. Men det er højst tvivlsomt, om han er i truppen til kampen mod Lyngby på hjemmebane på søndag.