AaB forlænger ikke med kantspiller

AALBORG:AaB har valgt ikke at benytte optionen til at forlænge sin aftale med den 30-årige islænding Gudmundur Thórarinsson.

Det oplyser klubben i en pressemeddelelse.

- Gudmundur har egentlig gjort en god figur, når han har spillet, men han har været uheldig med skader og ikke fået et kontinuerligt forløb, hvorfor vi set i et samlet billede ikke har ønsket at aktivere optionen for en forlængelse, siger sportschef Inge André Olsen.

Islændingen kom til AaB februar 2022, efter at han vundet mesterskabet i den amerikanske liga med New York City FC.

Han har tidligere spillet næsten 200 kampe i norsk og svensk fodbold hos henholdsvis IFK Norrköping, Rosenborg BK og Sarpsborg 08 FF.

Den oprindelige kontrakt med AaB løb til sommer, men med en option til at forlænge aftalen. Den har AaB altså valgt ikke at benytte.

- Der er dog ingen tvivl om, at Gudmundur er en dygtig spiller med mange kvaliteter, og vi ønsker ham alt det bedste fremover, siger Inge André Olsen.

Gudmundur nåede seks officielle kampe i AaB-trøjen.