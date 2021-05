AaB forlænger kontrakten med forsvarsprofil

FODBOLD:Superligaklubben AaB og Jakob Ahlmann er blevet enige om at forlænge venstrebackens kontrakt frem til sommeren 2024, skriver klubben i en pressemeddelelse.

AaB's sportschef, Inge André Olsen, er glad for, at nordjyderne har fået papir på forsvarsspilleren i flere år frem.

- Når Jakob spiller på sit topniveau, så er der ikke mange spillere i dansk fodbold, der på hans position kan gøre ham rangen stridig, og derfor er vi selvfølgelig også meget tilfredse med at forlænge aftalen.

- Jakob har formået at tilpasse og udvikle sig på holdet, og efterhånden har han også en masse erfaring at byde ind med, hvilket har stor værdi og også kan hjælpe hans direkte konkurrenter som eksempelvis Marcus Hannesbo og Lukas Klitten, siger Inge André Olsen.

- Samtidig er det afgørende for os, at vi i truppen fastholder en base af spillere med rødder i AaB Akademiet, og vi glæder os til Jakobs fortsatte tilstedeværelse og bidrag til vores klub, lyder det fra Inge André Olsen.

30-årige Jakob Ahlmann, der var med til at sikre The Double i 2014, ser frem til fortsættelsen i AaB.

- Det er efterhånden en lang historie, vi har sammen, og jeg er superglad for, at den fortsætter, og jeg ser frem til at kunne bidrage endnu mere her i klubben.

- Fodboldverdenen er normalt meget omskiftelig, men jeg synes, at AaB og jeg matcher hinanden godt, og det mente klubben heldigvis også, så det betyder rigtig meget for mig, at jeg kan få lov at fortsætte herude, siger Jakob Ahlmann og tilføjer:

- Jeg synes, vi har set tegningerne til noget, der kan blive rigtig spændende. Men god afslutning på denne sæson og en god opstart sammen håber jeg, vi kan være med til at sætte mere stabilitet ind i spillet og udfolde os endnu mere. Det er nogle af de ting, vi håber, vi kan gøre i næste sæson, så vi kan forbedre vores placering, for der er ikke nogen af os, der er tilfredse med at ligge, hvor vi gør nu. Sammen med Martí (Cifuentes, AaB’s cheftræner, red.) og den trup vi har i næste sæson, håber jeg, vi kan komme op og blande os højere, end vi gør i år, og jeg har stadig ambitioner om igen at løfte en pokal med AaB.

Jakob Ahlmann har indtil videre spillet 244 officielle kampe og leveret seks scoringer og 20 assists for AaB.