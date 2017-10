AaB forlænger med Kakeeto

FODBOLD: Igennem et par år har midtbanespilleren Robert Kakeeto været tilknyttet AaB-truppen på et af de yderste mandater, men det har i den grad ændret sig i dette efterår, hvor spilleren fra Uganda har udnyttet flere skader hos stamspillerne til at vise sig flot frem på den centrale del af banen.

Og det er nu blevet belønnet med en ny kontrakt.

Den nye aftale gælder frem til udgangen af år 2020.

Robert Kakeeto rejste fra hjemlandet Uganda i sommeren 2013 og har været tilknyttet Nordjyllands Idrætshøjskole i Brønderslev, mens han i sine første år i AaB optrådte i U/19 Ligaen.

- For de fleste af os omkring holdet lignede Robert Kakeeto i de første par måneder af 2016 en mand, der var på vej mod sit gennembrud, men en mindre heldig debut blev et stort tilbageslag for Robert, hvilket han heldigvis med tålmodighed og dedikeret arbejde nu har formået at vende til noget positivt. Det har været imponerende at se ham vokse især de seneste par måneder, og svendestykket kom vel for alvor med en stærk præstation på Brøndby Stadion, siger sportsdirektør Allan Gaarde i en pressemeddelelse.