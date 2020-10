AaB forlænger med Oliver Klitten - og udlejer ham til norsk klub

FODBOLD:AaB forlænger med Oliver Klitten og udlejer ham til norske FK Haugesund, oplyser den nordjyske klub i en pressemeddelelse torsdag.

Oliver Klitten kom til AaB via partnerklubberne Skalborg Sportsklub og Aalborg Freja og blev i sommeren 2019 rykket op fra AaB Akademiet til Superligatruppen.

Den officielle debut kom tidligere - i en pokalkvartfinale i Næstved i marts 2019 - mens første scoring indtraf, da FC København et år senere blev slået i endnu en kvartfinale i Sydbank Pokalen. I alt er det foreløbig blevet til 29 officielle kampe for Oliver Klitten i AaB.

Sportschef: Stort potentiale

- Oliver har et stort potentiale, og derfor ønskede vi også at forlænge kontrakten, men lige nu er der et stykke vej til fast spilletid hos os, siger AaB-sportschef Inge André Olsen.

- Derfor har vi fælleskab lagt en plan, hvor han kan modnes og få spilletid på et godt niveau og vende retur til AaB i en forbedret udgave, tilføjer han.

20-årige Oliver Klitten ser frem til opholdet i Norge, hvor han kan få debut søndag i udekampen mod IK Start Kristiansand.

- Glad og stolt

- For det første er jeg glad og stolt over forlængelsen med AaB. Det betyder meget for mig, og nu har vi sammen lavet en udviklingsplan, så jeg vender styrket tilbage.

- Samtidig bliver det spændende at prøve mig af i Norge, hvor jeg forhåbentlig kan opnå kontinuerlig spilletid. Jeg glæder mig til at komme i kamp for Haugesund, udtaler Oliver Klitten i pressemeddelelsen fra AaB.

Oliver Klitten har foreløbig spillet 15 ungdomslandskampe for Danmark.

FK Haugesund er efter 19 spillerunder placeret på 12. pladsen i den bedste norske fodboldrække.