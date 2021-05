AaB forlænger med Ross med salg for øje

FODBOLD:Oprindeligt havde Mathias Ross kontrakt med AaB to år ud i fremtiden, men nu er der sat pen til papir, så parterne har lavet en aftale, der løber helt frem til 2025. Sådan en forlængelse lugter umiddelbart af salgspotentiale, og det er AaB's sportschef Inge André Olsen ret klar i mælet omkring.

- Det er klart, at Mathias er en af de spillere, som vi potentielt kan udvikle til en topspiller og dermed sælge videre til en stor klub. Derfor giver det også ro for både os og Mathias, at vi nu har forlænget aftalen, så vi har fire år til at lykkes med den udviklingsplan, siger Inge André Olsen.

AaB's sportschef peger på, at det er vigtigt for klubben, at man kan blive ved med at producere nordjyske spillere til klubbens førstehold.

- Her er Mathias Ross en fremragende ambassadør for det arbejde, vi gerne vil have ud af vores akademi. Der er heller ingen tvivl om, at Mathias har fået en fremragende uddannelse på AaB's akademi. Det er frugten af den uddannelse, som vi ser udfolde sig lige nu, siger den norske sportschef.

Kontraktforlængelsen er ikke blot en mulighed for at værdioptimere for AaB med tanke på et salg. Det er også et økonomisk skulderklap til Mathias Ross.

- Forlængelsen handler også om, at Mathias har gjort sig fortjent til en større kontrakt. Sådan er det nogle gange med unge spillere, når de har slået sig fast på førsteholdet. Så skal de have en kontrakt, der i højere grad afspejler deres værdi for klubben, siger Inge André Olsen.

For hovedpersonen selv er det her kulminationen på et godt forår, hvor han har bidt sig fast som en del af AaB's stambesætning.

- Det er gået i den rigtige retning. Specielt her i foråret er det gået godt. Jeg er selvfølgelig glad for, at det belønner sig, siger Mathias Ross, der blandt andet tilskriver en del af sin gode udvikling Martí Cifuentes' ankomst.

- Jeg har hævet mit bundniveau, så mine præstationer er blevet langt mere stabile. Nu handler det om, at jeg skal have bygget flere toppræstationer på. I takt med, at vi har fået Martí Cifuentes ind, kan jeg se, at mit spil med bolden er blevet bedre. Der er forbedringer på den front i løbet af det sidste halve år.

De stabile præstationer har kastet en U20-landsholdsudtagelse af sig til Mathias Ross. Det er samtidig kernen til det kommende U21-landshold, der er samlet her.

- Det betyder meget, at jeg er med her, for det er to gode årgange, der er slået sammen, og det er tegningen til det kommende U21-landshold, som jeg meget gerne vil være en del af, siger Mathias Ross.

- Det er klart, der er stor forskel på at spille U17 og U19, så det betyder da en masse, at jeg er i betragtning her. Det er jo ikke U21, men det bliver det jo nok på sigt, så det er et godt skulderklap at få med på vejen, siger Mathias Ross, der kan glæde sig over, at fremtiden nu for alvor er dedikeret til AaB.

Mathias Ross har deltaget i 24 af AaB's superligakampe i denne sæson.