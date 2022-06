AaB forlænger med talent: Belønnet for eksplosiv udvikling

FODBOLD:Han er indtil videre noteret for 12 officielle kampe og to mål for AaB's førstehold. Nu har 17-årige Oliver Ross forlænget sin aftale med AaB frem til sommeren 2025.

- Oliver har gennemgået en eksplosiv udvikling, hvilket også, selvom han blot er 17 år, er blevet belønnet med en del spilletid i foråret, siger AaB-sportschef Inge André Olsen i en pressemeddelelse.

Sportschefen betegner U18-landsholdspilleren som en komplet type, der kan dække de fleste positioner på banen.

- Der er dog ingen tvivl om, at det er Olivers motor og offensive egenskaber, som er hans største kompetencer, og vi glæder os til at følge hans fortsatte udvikling og bidrag til holdet, tilføjer han.

Oliver Ross glæder sig over kontrakten og håber på at kunne følge i storebror Mathias' fodspor:

- Mathias har vist, at det var muligt at slå igennem i en tidlig alder. Så det har jeg arbejdet hårdt på, og han har altid hjulpet mig. Derfor er det også kæmpestort for os og vores familie, at vi begge to spiller for AaB, fastslår Oliver Ross.

Også 16-årige Anders Noshe har fået forlænget sin kontrakt med klubben, så den nu løber frem til udgangen af 2024. Noshe har indtil videre fået en enkelt optræden for AaB's førstehold.