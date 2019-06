AaB forlænger med ung midtbane-profil

FODBOLD: Magnus Christensen kom til AaB som U/14-spiller fra partnerklubben Bangsbo Freja, og den centrale midtbanespiller er foreløbig noteret for 15 U-landskampe og en status som ubesejret for Danmark efter 11 sejre og fire uafgjorte i de respektive kampe.

AaB’s sportsdirektør Allan Gaarde udtaler:

- Magnus’ rolle og betydning for vores hold bliver kun større og større, hvilket ikke mindst skal ses i lyset af afgangen fra den centrale midtbane af erfarne kræfter som Rasmus Würtz og Kasper Risgård.

- Allerede i sidste sæson begyndte Magnus for alvor at markere sig som en krumtap og profil på vores hold, hvor særligt det defensive arbejde fra positionen som 6’er er hans kompetence, og samtidig er han selv meget bevidst om, at der er udviklingspotentiale i det fremadrettede spil, fortæller Allan Gaarde.

- Vi er ikke i tvivl om, at vi i Magnus har en af de fremtidige ledere på vores hold, og derfor glæder vi os naturligvis over forlængelsen, fastslår Allan Gaarde.

21-årige Magnus Christensen er bevidst om fra den kommende sæson at øge sit ansvarsområde:

- For det første synes jeg, at vi allerede nu har en spændende trup, og jeg ser meget frem til, at vi – inklusive jeg selv – er flere, der skal steppe op i Würtz og Risgårds fravær.

- Vi skal have forløst truppens potentiale, og det skal jeg være medvirkende til både som holdspiller og individuelt, hvor min personlige målsætning er at blive mere markant både i den defensive og den offensive del af spillet, lyder det fra Magnus Christensen.

- Jeg synes, vi står over for en spændende tid, hvor vi forhåbentlig kan bringe AaB tilbage i toppen af dansk fodbold, hvor vi mener, vi hører til, slutter Magnus Christensen, der sammen med holdkammeraterne indleder træningen til den nye sæson på onsdag den 19. juni.

AaB’s Superligatrup består af 24 spillere, hvoraf hele 17 har spillet ungdomsfodbold i klubben.

Magnus Christensen er foreløbig noteret for 81 officielle kampe og tre scoringer for Hele Nordjyllands Hold.