AaB-forløsning udeblev mod AGF

FODBOLD: Heller ikke i sæsonens syvende forsøg fik AaB’s superligahold smagt sejrens sødme. 5718 tilskuere på Aalborg Portland Park så mod AGF billedet fortsætte fra de foregående kampe.

Defensiven stod solidt, men fremad banen skabte Morten Wieghorsts udvalgte alt, alt for lidt, og så endte det hele 0-0.

Nyindkøbet Pavol Safranko startede på banen, og han viste i glimt, at han rummer nogle spændende kvaliteter. Han tager de rigtige løb og er god til at skærme bolden af. Men han fik bare for lidt at arbejde med og fik aldrig sendt en afslutning mod mål.

Der manglede igen både kvalitet og skarphed, når AaB skulle støbe kuglerne, og uheldigvis faldt de to største chancer til Jannik Pohl på indlæg - begge i første halvleg. Den første headede han lige på målmanden, og på den anden sparkede han et stort hul i luften.

AGF skabte dog heller intet. Et langskud fra Peter Ankersen i det 70. minut, der ramte ydersiden af stolpen, var det tætteste gæsterne kom på at true Nicolai Larsen i AaB-målet.

Hjemmeholdets eneste afslutning mod mål i de sidste 45 minutter var også fra distancen. Edison Flores’ sendte dog bolden lige på AGF-keeper Aleksandar Jovanovic.

Efter fire uafgjorte kampe i træk er AaB nu oppe på fem point og ligger dermed fortsat og roder i bunden. AGF kravler op på otte point. Nu venter en landskampspause, inden AaB igen skal i aktion 11. september på hjemmebane mod Silkeborg.