AaB formåede at holde foden fra bremsen

FODBOLD: To scoringer, 1-0 og 2-0 før pausen, oplæg til Thellufsens 3-0 mål. Det var ikke mange gange, at Lucas Andersen jokkede knopperne i bund de forkerte steder på det grønne frimærke i Esbjerg.

Angriberen tog ansvar efter en lang, resultatmæssigt svær periode i AaB, og derfor kom det lettelses suk, Lucas Andersen efterfølgende kunne slippe også helt fra det nederste af maven. Endelig en sejr - og en forløsende én af slagsen.

– Det kan vel nærmest ikke beskrives. Det var lang tid siden efterhånden, at vi havde vundet en fodboldkamp. Så det var fantastisk, sagde AaB‘s dobbelte målscorer.

Nordjysk jubel i minutterne efter slutfløjtet i Esbjerg. Foto: Henrik Bo

Nordjyderne har længe måttet høre for at have en offensiv, som har haft gode intensioner, men manglet skarphed, blafrende netmasker, mål. Derfor var Lucas Andersen også meget tilfreds med det udtryk AaB-spillerne angreb anden halvleg med trods en 2-0 føring. Foden var end ikke i nærheden af at strejfe bremsen.

– Efter at være kommet foran 1-0, formåede vi at bevare momentum og fik lavet 2-0 målet. Og så kom vi også rigtig god ud til anden halvleg i stedet for bare at stille os ned og prøve at forsvare det hjem, så kom vi rent faktisk ud og kørte videre. Og det gav jo så pote og gav os to mål mere. Så er det klart, at når man er foran 4-0, så tror alle på, at de kan spille fodbold, fortalte Lucas Andersen efter sejren, som med sine to mål fordoblede Superliga-totalen efter sin retur til Aalborg.

– Det var dejligt. Jo flere mål, jo bedre. Det er det, man bliver målt på. Nu hvor jeg spiller angriber, så er det mål, der kræves. Og at få lavet to i dag, det tæller bare opad på målkontoen, sagde AaB‘s Lucas Andersen.